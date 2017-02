Finanshus Kursmål før Kursmål efter Anbefaling før Anbefaling efter Danske Bank 375 390 Køb Køb Jefferies 375 400 Køb Køb Nordea 380 385 Køb Køb Handelsbanken 395 410 Køb Køb Kepler Cheuvreux 360 380 Køb Køb Stifel 329 342 Hold Hold Morgan Stanley 420 440 Overvægt Overvægt SEB 400 380 Køb Køb RBC 350 400 Outperform Outperform Jyske Bank 350 400 Køb Køb Mainfirst 360 400 Outperform Outperform

400 kr. lader til at være aktieanalytikernes konsensus for, hvor DSV-aktien er på vej hen oven på sidste uges årsregnskab.Transportaktien, der på en uge siden regnskabet er steget fra 339 kr. til rekorden 352,30 kr. før et fald tilbage til 347,10 kr. torsdag, har fået opgraderet sit kursmål hos en række banker og finanshuse. Senest hæver Mainfirst sit kursmål til 400 kr. fra 360 kr., mens anbefalingen fortsat er "outperform", viser data fra Bloomberg.400 kr. var også, hvad både Jyske Bank, RBC Capital Markets, Jefferies og SEB hævede deres respektive kursmål til i indeværende uge, mens der dog også har været andre bud sat i søen.DSV kom ud af fjerde kvartal med et plus på 929 mio. kr., når man ser på driftsoverskuddet før særlige poster. Det var næsten som ventet, da aktieanalytikerne ifølge Ritzau Estimates havde ventet et overskud på 930 mio. kr. i kvartalet. I forhold til samme periode året før er det en fremgang fra 749 mio. kr.DSV er en af de mest populære C20-aktier blandt analytikerne. Trods en stigning på 10 pct. siden nytår og mere end 30 pct. i løbet af det seneste år har langt de fleste analytikere en købsanbefaling.Tabel over analytikernes opdaterede kursmål og anbefalinger efter DSV's årsregnskab for 2016:Kilder: Bloomberg News og finanshusene selv/ritzau/FINANS