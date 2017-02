Forsøger at genoplive hypet spildille: 80 nye pokémon sluppet løs

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nintendo

Efter at have været sommerens store dille faldt antallet af daglige brugere af Pokémon Go-mobilspillet stille og roligt hen over efteråret og vinteren.



Men nu kan det være, at spillet genvinder sin popularitet og lokker tusindvis ud i det fri for at fange de virtuelle monstre, der gemmer sig rundt omkring i landskabet.



Ved midnat opdaterede firmaet bag spillet, Niantic, nemlig serverne og låste op for mere end 80 nye pokémon.



Dermed har de brugere, der allerede har fanget hele den første generation af pokémon, fået ny motivation til at forsætte med at spille.



Det er den første store opdatering siden spillets lancering i 2017. Og foruden de nye monstre er der også tilføjet små ekstra elementer til spillet, men grundideen er den samme.



Spillet er gratis at hente ned på telefonen, men man kan for rigtige penge købe sig til fordele og ekstraudstyr, og det har rigtigt mange benyttet sig af.



Pokémon Go har i sine syv første måneder omsat for en mia. dollar (knap syv mia. kr.).



Det gør spillet til den største kommercielle succes nogensinde. Ikke kun når det gælder mobilspil, men også i erhvervslivet i det hele taget.



Pokémon Go baserer sig på Nintendos Pokémon-spil, der i sin tid udkom til den håndholdte spillekonsol Nintendo Gameboy.



Pokémon Go er tilgængeligt i det meste af verden undtagen Kina, Rusland og en række lande i Afrika og Mellemøsten.



Senest er Indien og Sydkorea kommet med på vognen.



/ritzau/