Snapchat-ejers værdisætning beskæres til 18,5 mia dollar

Værdisætningen af Snap, der ejer Snapchat, har tidligere ligget i omegnen af 25 mia. dollar, men selskabets børsnotering ser nu i stedet ud til at resultere i et prisskilt på omtrent 18,5 mia. dollar, godt 125 mia. kr.



Det skriver Financial Times.



Ifølge dokumenter, som selskabet har indsendt til myndighederne, sigter selskabet mod en pris på 14-16 dollar per aktie, svarende til en pris på mellem 16,2 og 18,5 mia. dollar. Dertil kommer medarbejderaktier og optioner ved overallokering i forbindelse med børsnoteringen. Tidligere har selskabet sigtet mod en værdisætning på 20-25 mia. dollar.



Snap kan rejse omkring 3,2 mia. dollar ved børsnoteringen, der vil være den største børsnotering af et teknologiselskab i USA, siden Alibaba gik på børsen i 2014.



Børsnoteringen ventes desuden også at give investorerne en pejling på appetitten på såkaldte "tech-unicorns", en betegnelse der anvendes om privatejede selskaber med en værdi på mere end 1 mia. dollar, som i mange tilfælde endnu ikke har leveret et overskud.



En række investorer ser dog også udfordringer for Snap, især i form af konkurrence fra Instagram og lavere brugervækst.



Selskabet tabte 515 mio. dollar i 2016, hvor omkostningerne voksede kraftigt. Dertil kommer, at de nyudstedte aktier ikke ventes at have stemmerettigheder, hvilket vil betyde, at kontrollen med selskabet fortsat vil være på grundlæggernes hænder.



