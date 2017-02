Økonomisk sats kan sende Norwegian i ny liga

Det norske flyselskab Norwegian ekspanderer i øjeblikket kraftigt og kan i løbet af få år stå som et af Europas største flyselskaber. Væksthistorien er gjort mulig via et højt gældsniveau, og spørgsmålet for fremtiden er, om selerne kan holde, siger analytiker.



Det skriver Berlingske Business.



2000 nye medarbejdere, 32 nye fly og 50 nye ruter. 2017 bliver ligesom foregående år langt fra stilfærdigt for Norwegian, der med den tidligere jagerpilot Bjørn Kjos i spidsen, har tidoblet antallet af ruter siden 2005 og nu på årsbasis har overhalet SAS på antallet af passagerer.



Hvis Norwegian formår at holde de høje væksttal, vil selskabet på få år være i en helt anden liga end den gamle nordiske mastodont SAS, mener Jacob Pedersen, der er analysechef hos Sydbank.



"Selv om SAS målt på markedsandele i Skandinavien fortsat vil være det største selskab om ti år, vil selskabet i global sammenhæng og over for Norwegian være en miniput," siger Jacob Pedersen til Berlingske Business.



For at gøre Norwegians væksttakeoff muligt, har selskabet optaget en gæld på hele 21 mia. norske kr. og ligger i øjeblikket med en finansiel gearing, der er nettorentebærende gæld i forhold til egenkapital, på over 6,0 til forskel fra eksempelvis SAS, der har en gearing under 0.



Jacob Pedersen mener derfor, at indtjeningen vil blive fulgt nøje hos Norwegian de kommende år, da der er behov for indtjeningsvækst, til når gælden engang skal tilbagebetales.



/ritzau/FINANS