Tysk forsikringskolos skovlede flere euro ind i fjerde kvartal

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Tyske Allianz, der er en af kæmperne i forsikringsbranchen, kom stærkt igennem fjerde kvartal.



Omsætningen i kvartalet blev godt nok kun øget knap 1 pct. til 30 mia. euro, men på bundlinjen voksede nettoresultatet med 23 pct. til 1,7 mia. euro.



Driftsresultatet for hele året endte dermed også med at stige, selv om det i de første tre kvartaler var dykket en anelse. For hele 2016 tjente Allianz 10,8 mia. euro på driften mod 10,7 mia. euro året før.



I 2017 ventes der igen et driftsresultat i den størrelse - plus/minus 500 mio. euro, fortæller den tyske gigant.



I årsregnskabet lægger Allianz desuden op til at øge udbyttet til 7,60 euro per aktie - 30 eurocent mere end sidste år - og købe aktier tilbage for 3 mia. euro.



/ritzau/FINANS