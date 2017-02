Kuldsejlet koreansk Mærsk-konkurrent endeligt erklæret konkurs

Fredag er det endegyldigt slut for Hanjin Shipping. Det sydkoreanske rederi, der kastede håndklædet i ringen i efteråret efter en årelang kamp med en eskalerende gæld, er officielt erklæret konkurs i Seoul.



Det skriver flere internationale medier.



Nu bliver rederiet likvideret i et forsøg på at finde nogle af de 5,4 mia. dollar (37,5 mia. kr.), det skylder kreditorerne.



På toppen var Hanjin et af verdens syv største rederier og havde flere end 7000 ansatte. Men siden gik det ned ad bakke, og i august 2016 søgte det om betalingsstandsning og konkursbeskyttelse - som det største kollaps i containerbranchen nogensinde.



Rederiets pludselige nedtur, som fik havne til at afvise at tage imod Hanjins skibe, da de ikke kunne betale afgifterne, gav rystelser i containermarkedet og sendte fragtkunder i favnen på blandt andre A.P. Møller-Mærsks rederi, Maersk Line.



Hanjins undergang har været brugt som en af de store forklaringer på bedringen i fragtraterne i andet halvår af 2016, især på de store øst-vest-ruter.



I Korea kan op mod 12.000 arbejdspladser gå tabt på grund af Hanjins konkurs, vurderer Korea Maritime Institute ifølge Wall Street Journal.



