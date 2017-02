En af Vestas' store rivaler, General Electric, laver på ny en rokade i toppen af sin vindforretning.



Pete McCabe er ansat som ansvarlig for onshore-vindmøller - han kommer til fra en stilling inden for GE Transportation og har været i konglomeratet i 22 år.



Den tidligere onshore-chef, Anne McEntee, der var i spidsen siden 2013, forlader dog ikke koncernen; hun har fået en nyoprettet stilling som chef for service inden for hele GE's portefølje af vedvarende energi.



I november 2016 skiftede GE Wind også sin offshore-chef, da John Lavelle tog over fra Anders Søe-Jensen. Også ved den rokade var der tale om en intern rotation, da John Lavelle har været i GE i 33 år, og Anders Søe-Jensen fik en ny stilling som chef for salg og forretningsudvikling inden for offshore-vind.



GE Wind er traditionelt størst på det amerikanske marked og inden for onshore vind, men selskabet er på vej ud på offshore-området efter sit køb af franske Alstoms vindmølleforretning.



/ritzau/FINANS