Udskældt syddansk ambulanceberedskab var ofte ude af drift

Da det hollandske selskab Bios stod for ambulanceberedskabet i Region Syddanmark, var der hver dag i gennemsnit fem ambulancer færre i beredskabet end aftalt.



Det skriver Fyens Stiftstidende og DR Fyn, som har gennemgået regionens tal for nedetider, hvor beredskaber var ude af drift.



Dermed levede den hollandske operatør langt fra op til den kontrakt, som var lavet med Region Syddanmark.



Regionspolitikere ser med stor alvor på sagen.



"Det bekymrer mig rigtig meget," siger SF'eren Ida Damborg.



Formanden for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), mener dog, at sikkerheden hele tiden har været i orden for borgerne.



"Når vi ikke greb ind før, skyldes det, at vi havde et meget tæt samarbejde med vores vagtcentral og præhospitale leder, som løbende vurderede, om det var fagligt forsvarligt," siger han.



De fynske mediers analysearbejde viser, at Bios' ambulancer og akutbiler fra opgavestarten 1. september 2015 og frem til selskabets konkurs 27. juli 2016 var ude af drift i 8,2 pct. af tiden.



Til sammenligning havde Responce, der kører ambulancerne i Trekantområdet, i samme periode en samlet nedetid på 0,1 pct.



Bios' problemer havde rod i manglende rekruttering af reddere. Selskabet mener, at Falck og regionen bærer ansvaret for disse problemer.



For nylig er det også beskrevet, at der var store problemer med akutbilerne i regionen.



Her kom det frem, at Tønder-områdets akutbil var ude af drift, da Tønder-borgmester Laurids Rudebeck (V) fik hjertestop og døde 10. maj sidste år.



Samme dag, som borgmesteren fik hjertestop i sit hjem i Tønder, var den nærmeste akutbil i Skærbæk ude af drift.



