Carlsberg-konkurrents opkøb i UK undersøges af myndighederne

Carlsbergs konkurrent Heineken har sammen med investeringselskabet Patron købt den britiske pubkæde Punch Taverns, der også er Carlsberg-kunde. Købet blev annonceret i december, men først gennemført i sidste uge.



Nu vil de britiske konkurrencemyndigheder, Competition and Markets Authority (CMA), undersøge, om konkurrencen hæmmes af overtagelsen.



Det skriver Bloomberg News.



Undersøgelsen ventes for første fase at vare til 24. april.



Puch Taverns har 3350 pub'er og 1900 af dem vil blive overtaget af Heineken, som allerede ejer knap 1100 pub'er i Storbritannien.



Tilbage i december meddelte Carlsberg, at samarbejdet med Puch Taverns vil fortsætte.



"Vi vil fortsætte med at samarbejde med dem, så det er business as usual," sagde Carlsberg UK's kommunikationschef, Bruce Ray dengang.



Han fastslog også, at Punch fortsat er en nøglekunde for Carlsberg.



Frem til 2010 havde Carlsberg eneretten på at levere øl til Punch Taverns, men siden har det fortsat leverancerne til kæden.



Efter gennemførelsen af transaktionen vil Heineken være den tredjestørste pubkæde i Storbritannien.



/ritzau/FINANS