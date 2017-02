Relateret indhold Tilføj søgeagent Jyllands-Posten Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Jyllands-Posten

Der er ikke noget at komme efter for hundredvis af kunder hos det konkursramte rejseselskab Hansen Rejser.



Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie finans.dk.



Selskabet gik konkurs i juli sidste år. Efterfølgende anmeldte 245 kunder krav mod konkursboet for sammenlagt 2,2 millioner kroner.



Beløbet dækker over rejser, som kunderne havde forudbetalt til det nordjyske rejseselskab.



Men alle pengene er tabt. Pengene i konkursboet rækker kun til selve behandlingen af konkursen, lyder det.



Sagen vakte opsigt, fordi selskabets ejer allerede en uge inden konkursen ifølge kurator var klar over, at selskabet ikke var levedygtigt.



Alligevel hævede ejeren knap 400.000 kroner fra selskabets konto.



Hovedparten af pengene blev brugt på at betale udeståender tilbage til nogle af selskabets kreditorer.



Desuden blev 70.000 kroner overført til ejeren selv som afdrag på et lån, han tidligere havde ydet selskabet.



De penge burde ejeren havde holdt sig fra, vurderer kurator Jens Pontoppidan ifølge finans.dk.



Ejeren har efterfølgende indvilget i at tilbagebetale 75.000 kroner til konkursboet.



Kurator oplyser til finans.dk, at han ikke er stødt på forhold, der giver anledning til at blande politiet ind i sagen.



/ritzau/