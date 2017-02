MT Højgaard vil fordoble driftsresultatet i 2017

MT Højgaard-koncernen forventer i 2017 en omsætning på 7,2 mia. kr.



Driftsresultatet ses mere end fordoblet til omkring 150-200 mio. kr. før særlige poster.



Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2016 torsdag.



Forventningen er baseret på en tilfredsstillende ordrebeholdning på 8,6 mia. kr. ved årsskiftet samt nye projekter i selskabets pipeline.



MT Højgaard realiserede i 2016 en omsætning på 6,8 mia. kr. og et driftsresultat på 73 mio. kr.



Den forventede 2017-indtjening svarer til en margin på 2,1 til 2,8 pct.



Det er en fremgang fra 1,1 pct. i 2016, men stadig et stykke fra ambitionen om 5 pct., som ikke er realistisk endnu.



"Koncernen ser gode muligheder for fremgang i de kommende år, således at strategirammens mål om en driftsmargin på omkring 5 pct. før særlige poster igen kan opnås, skriver MT Højgaard-ledelsen i regnskabet.



MT Højgaard er ejet af børsnoterede Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, der sidder på henholdsvis 54 pct. og 46 pct. af aktiekapitalen.



/ritzau/FINANS