Fransk skisportsfirma fordobler værdi efter stor kinesisk ordre

Montagne & Neige Developpement SACA, som udvikler skisportssteder og lifter, har formået at fordoble sin værdi med blot ét enkelt salg.



Det skriver Bloomberg News.



Det franske selskab har vundet en kontrakt på 110 mio. euro, som svarer til 817 mio. kr. Selskabet skal udvikle skisportsstedet Snowland Four Seasons, der ligger 130 km nordvest for Beijing, hvor det sner 150 dage om året.



Kontakten løber i tre år og øges gradvis år for år. I 2017/2018 bidrager den med 20 mio. euro i omsætning, året efter med 40 mio. euro og de resterende 50 mio. euro omsætningsføres i 2019/2020. Seneste regnskabstal fra selskabet viser en omsætning på 67,6 mio. euro.



Forhåbningen er, at skisportsstedet vil blive vært for vinter-OL i 2022.



Aktien i Montagne & Neige startede dagen på den franske fondsbørs i 5 euro, men er torsdag tidlig eftermiddag faldet til 4,44 euro. Det er dog fortsat en kraftig stigning fra tirsdag, hvor aktien blev handlet til 2,4 euro. Onsdag var aktien suspenderet efter selskabets eget ønske i venten på meddelelsen fra Kina.



Trods onsdagens stigning har selskabet "kun" en markedsværdi på 57,4 mio. euro (cirka 427 mio. kr.)



