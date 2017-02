Amazon tæt på at lancere eget modebrand

Amazon er tæt på at lancere sit eget modebrand i Storbritannien som led i selskabets plan om selvstændigt at træde ind på det globale modemarked.Det skriver The Daily Telegraph.Tidligere på måneden afslørede Amazon, at det har solgt mere end 60 mio. modevarer efter at have tilføjet mere end 350 mærker til selskabets europæiske sites. Mode er en af de hurtigst voksende salgskategorier for onlinegiganten.Amazon sælger allerede undertøj i Storbritannien under sit eget brand kaldet Iris & Lilly. Desuden registrerede selskabet sidste år seks brands gennem sit Luxembourg-baserede datterselskab Amazon Technologies. Det er allerede nu muligt at købe produkter fra de seks brands, selv om Amazon ikke offentligt har lanceret dem endnu.Siden Amazon købte online-skodetailhandleren Zappos for omkring 850 mio. dollar i 2010 og modesitet Shopbop i 2006, har selskabet haft øjnene rettet mod modemarkedet.Amazon blev stiftet i 1994 som en internetboghandel, men har siden udvidet til at sælge en lang række produkter, der - ud over tøj - omfatter møbler, software, musik og film./ritzau/FINANS