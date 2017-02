Nyt Lego-hus åbner i Billund til september: Skal tiltrække turister

Lego åbner oplevelseshuset Lego House 28. september i år.Det fortæller Jesper Vilstrup, der er direktør for Lego House, på et pressemøde torsdag formiddag.Det 23 meter høje oplevelsescenter er tegnet af Bjarke Ingels' danske arkitekthus, BIG. Det ligger i Billund by, et stykke fra Legoland-parken.Lego House er 12.000 kvadratmeter stort og bygget op omkring 21 legoklodser i overstørrelse med en overdækket plads i midten.Børn og voksne kan gå på opdagelse i fire oplevelseszoner, som går under navnet rød, blå, grøn og gul. De repræsenterer hver forskellige temaer.Visionen for huset er at gøre Billund til børnenes hovedstad, siger Jesper Vilstrup."Hjertet i Lego House er vores oplevelseszoner. Uanset om man er barn eller voksen, vil man møde nye oplevelser," siger han.Læring gennem leg er tankesættet bag oplevelseszonerne. Husets tag er dækket af 13 terrasser med en legeplads på hver. Og trapper fører gæsterne op over taget og ned på husets anden side.I rød zone er der fri leg, mens man i blå zone skal løse problemer og udfordringer.Grøn zone er et univers med figurer og historiefortælling. Og i gul zone skal legoklodserne bruges til at udtrykke følelser."Når børn og voksne går herfra, skal de have en wow-oplevelse og tænke, at de har lært nye måder at være kreative på. Det skal give dem et sug i maven at være her," siger Jesper Vilstrup.Lego House vil have åbent alle ugens dage og være åbent næsten hele året. Pladsen i midten vil have en café, restaurant og Lego-butik, hvor der vil være fri adgang.For at komme ind og boltre sig i oplevelser i de forskellige zoner, skal man betale en pris på 199 kroner som både barn og voksen.Jesper Vilstrup forventer at få 250.000 besøgende gæster i løbet af det første år. Og han har store forventninger til oplevelseshusets fremtid."Om fem år skal Lego House være et centralt mødested for borgere i Billund.""Det skal være et sted for handelsdrivende og det skal tiltrække turister fra nær og fjern," siger han./ritzau/