Norwegian vil øge kapaciteten med 30 pct i år

Luftfartsselskabet Norwegian vokser kraftigt fra år til år, og det har nordmændene tænkt sig at blive ved med.



I forbindelse med præsentationen af regnskabet for 2016, har selskabet gjort rede for sine forventninger til 2017.



Og de indebærer blandt andet en vækst i antallet af udbudte sæder med 30 pct.



Lykkes ambitionen, vil Norwegian formentlig fortsætte med at hæve sin omsætning, der i 2016 nåede op på 26 mia. norske kr.



Det er en stigning på 16 pct. sammenlignet med 2015. Samtidig er det lykkedes at hæve resultatet efter skat til 1135 mio. norske kr. (svarende til 954 mio. danske kr.).



"Vi er gået ind i 2017 med en ambition om at øge og styrke vores tilstedeværelse på etablerede markeder, samtidig med at vi udvikler vores rutenetværk i nye dele af verden," siger Bjørn Kjos, der er administrerende direktør.



Norwegian indsætter i løbet af i år 32 nye fly, herunder ni Boeing 787 Dreamliner.



Selskabet lancerer samtidig 50 nye ruter og vil sige goddag til mere end 2000 nye ansatte verden over.



/ritzau/