Norwegian nærmer sig milliardoverskud efter hastig vækst

Nye ruter og mange flere passagerer har givet stor vækst hos Norwegian, der har haft massiv fremgang på bundlinjen 2016. Selskabets resultater i de sidste tre måneder af året er bedre end forventet.



Det norske lavprisselskab kommer ud af 2016 med et overskud på 1135 mio. norske kr., hvilket svarer til cirka 950 mio. danske kr.



Det er en fremgang fra 246 mio. norske kr. i 2015, hvor selskabets indtjening var påvirket negativt af en stor nedskrivning på en oliekontrakt.



Hvis man alene ser på tallene i fjerde kvartal, var resultaterne en positiv overraskelse ifølge Bloomberg News, da selskabet fik et overskud på 197 mio. norske kr., mens aktieanalytikerne havde spået et lille minus.



Norwegian har dog en del medvind fra positive engangsposter på kontrakter til sikring af valuta- og oliepriser, som sidste år trak ned.



Fremgangen i 2016 skal ses i lyset af en omsætning, som steg med 16 pct. til 26 mia. norske kr. - 21,8 mia. danske kr. - som følge af at 14 pct. flere fløj med selskabet.



Norwegian havde i alt 29,3 mio. passagerer sidste år, og væksten kommer, blandt andet fordi selskabet har sat flere end 18 pct. flere billetter til salg i løbet af 2016. Væksten kommer især fra interkontinentale ruter og flyvninger til og fra Spanien og Storbritannien.



Samtidig er Norwegian blevet bedre til at fylde flyene, da det i gennemsnit havde passagerer på 88 pct. af sæderne, hvilket er en forbedring på 1,5 pct.point. fra 2015.



"Vi er meget tilfredse med, at vi i et år med international vækst, etablering i nye markeder samt hård konkurrence leverer selskabets bedste resultat nogensinde," siger administrerende direktør Bjørn Kjos i en kommentar til regnskabet.



I 2017 vil Norwegian øge kapaciteten - antallet af udbudte sæder - med 30 pct., da selskabet får 32 nye fly og åbner 50 nye ruter.



Det norske flyselskab overgik i sidste måned SAS målt på antallet af passagerer, da Norwegian i en periode på 12 måneder fra januar til januar fløj med flere passagerer.



/ritzau/FINANS