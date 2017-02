Aldis topchef i Danmark er færdig efter to år på posten

Tyske Volker Kasch forlader jobbet som topchef i den tyske detailgigant Aldi i Danmark, hvor han har siddet på pinden i de sidste to år.Aldi skriver til Dansk Handelsblad, at det sker "efter eget ønske", men derudover har man ikke noget at tilføje om årsagen til skiftet. Det sker fem måneder efter, at han i Børsen forklarede, at der lå et stort arbejde foran Aldi."Vi ser fortsat gode vækstmuligheder for discount i Danmark," sagde han dengang.Kæden leverede sidste år rekordunderskud på minus 297 mio. kr. i Danmark og har tabt tæt på 1 mia. kr. på fem år.Administrationschef Hans Erik Hansen har overtaget hans rolle midlertidigt, og han var også adm. direktør før Volker Kasch.