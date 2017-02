En gevinst på 9,9 mio. dollar er resultatet af et forlig, som det danske børsnoterede selskab United International Enterprises (UIE) har indgået med skattemyndighederne i Malaysia i en sag om aktieudbytter.



Sagen handler om kildeskat på aktieudbytter fra plantageselskabet United Plantations Berhad, som UIE's datterselskab har en ejerandel i. Det dækker over udbytter i perioden 2006-2013, oplyser UIE i en fondsbørsmeddelelse.



United International Enterprises forventer at få pengene inden for få dage, og betalingen vil have en positiv effekt på resultat for 2016 på 9,9 mio. dollar - eller cirka 70 mio. kr.



Selskabet oplyser ikke, hvorvidt pengene fra forliget skal sendes tilbage til aktionærerne, eller hvordan de i hele taget skal bruges. UIE kommer med årsregnskab 6. marts.



United International Enterprises lever normalt et liv i skyggen på fondsbørsen, men har i den seneste uge fået mere opmærksomhed end ellers, fordi udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) solgte aktier for 74.000 kr. i selskabet.



Det skete, efter at flere skatteeksperter havde belyst United International Enterprises' ejerkonstruktion og kritiseret selskabet for at være et skattely, fordi moderselskabet ligger på Bahamas.



/ritzau/FINANS