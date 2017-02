Cisco fremlægger forudsigelige regnskabsdata for andet kvartal

Relateret indhold Artikler

Den amerikansk it-koncern Cisco Systems, der fremstiller netværksudstyr, fremlagde et godt, men dog forudsigeligt regnskab onsdag efter børstid.



Koncernen rapporterede et justeret resultat på 0,57 dollar for andet kvartal af det forskudte regnskabsår.



Analytikerne have ventet et overskud på 0,56 dollar per aktie ifølge Bloomberg News' prognosegennemsnit.



Omsætningen løb op i 11,6 mia. dollar. Her var der ventet en omsætning på 11,5 mia. dollar.



Cisco estimerer et justeret resultat for tredje kvartal i størrelsesordenen 0,57-0,59 dollar per aktie, hvilket er en indsnævring af den hidtidige prognose på 0,55-0,60 dollar per aktie.



Aktien steg 2,1 pct. i eftermarkedet.



