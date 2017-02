Politikere er chokerede over dyb økonomisk krise i PostNord

Der er krise i den danske del af den fællesnordiske postkoncern PostNord, og det får nu politikerne til at reagere.



For med det historisk dårlige regnskab, som blev fremlagt i fredags, er der akut pengemangel i postvæsenet. Og det vækker bekymring hos flere af Folketingets postordførere.



"Det er meget kritisk. Egenkapitalen er væk, og det ser rigtig slemt ud, siger Henrik Brodersen," der er postordfører for Dansk Folkeparti til DR Nyheder.



Sammen med resten forligskredsen er han blevet orienteret om situationen i PostNord af transportminister Ole Birk Olesen (LA).



"Hele situationen er ganske enkelt katastrofal," siger Karsten Hønge fra SF til DR Nyheder, mens Socialdemokratiet stemmer i:



"Det er en ekstremt alvorligt situation for posten," siger postordfører Christian Rabjerg Madsen (S).



Omstilling for milliarder



PostNords plan er at lave en stor omstilling af hele det skrantende danske selskab. En omstilling, der vil koste milliarder af kroner.



Samtidig varsler PostNord nyt underskud i år. Med andre ord skal PostNord ud at finde et milliardbeløb til den danske del af butikken.



Spørgsmålet er, hvor de mange penge skal komme fra. Post Danmark er en del af det store nordiske postselskab PostNord. Den danske stat ejer 40 procent, mens den svenske stat ejer 60 procent.



I forbindelse med det røde danske regnskab fredag kaldte den svenske erhvervsminister, Mikael Damberg, situationen "meget alvorlig".



Han ville ikke udelukke en skilsmisse mellem den svenske og den danske del. Post Danmark og Posten AB i Sverige fusionerede i 2009.



"Der er vi ikke endnu. Men jeg udelukker ingen veje, som vil være gode for virksomheden," sagde Damberg til avisen Svenska Dagbladet.



De danske postordførere vil nu se hurtig handling fra den danske transportminister.



"Det er helt afgørende for mig, at der også fremadrettet er post i hele landet. Og vi må have ministeren på banen og sikre at det sker," siger Christian Rabjerg Madsen til DR Nyheder.



/ritzau/