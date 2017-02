430 ansatte på Siemens fabrik i Engesvang er blevet afskediget, efter at den tyske koncern har valgt at lukke ned for produktionen.



Men borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, Carsten Kissmeyer (V), er fortrøstningsfuld på trods af den massive fyringsrunde.



"Det vil selvfølgelig have en indflydelse, men jeg tænker ikke, at verden går under af den grund. Set fra Engesvangs perspektiv er det rigtig ærgerligt. Og vi havde da også helst set, at produktionen kunne have fortsat," siger han.



Carsten Kissmeyer peger på, at kommunen er i en situation, hvor antallet af arbejdspladser vokser.



"Så muligheden for at finde arbejde igen er relativ fornuftig," siger han.



Det er i høj grad ufaglærte, der har arbejdet på fabrikken, oplyser borgmesteren.



"Og det er måske noget af den arbejdskraft, der har sværere ved at få fodfæste igen. Men vi har heldigvis en del job, der er til ufaglærte. Vi har ganske meget tekstilvirksomhed, betonproduktion og produktion af elementer til byggesektoren. Så vi har mange job, hvor der er en del ufaglært arbejdskraft," siger han.



