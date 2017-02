Siemens Wind fyrer 430 på jysk vingefabrik

Opdateret kl. 14.37 - Siemens Wind Power vil lukke en fabrik i Engesvang nær Silkeborg og afskedige 430 ansatte. Det fortæller det dansk-tyske selskab onsdag.



"Vi har desværre måttet meddele medarbejderne, at vi lukker fabrikken og opsiger 430 medarbejdere. Det er vi selvfølgelig kede af," siger Michael Hannibal, chef for offshore-vindmøller i Siemens, til Ritzau Finans.



Siemens' vindforretning er ellers i vækst og tjente over 3 mia. kr. hjem sidste år, men udviklingen går mod større vindmøller, der kan producere billigere strøm selv ved lave vindhastigheder.



Siemens har bygget vinger til sine vindmøller på fabrikken i Engesvang i mere end ti år, men nu har selskabet brug for større faciliteter, der kan bygge længere vinger, og vælger derfor at lukke den helt ned.



"Der er sket det, at vingerne på markedet er vokset hurtigere, end vi forudså, så der er ikke nok efterspørgsel på de vinger, som vi laver i Engesvang. Og vi kan ikke lave større vinger der, fordi fabrikken er presset inde og ikke kan udvides," siger Michael Hannibal.



I stedet vil Siemens lægge kræfter i produktionen i Brande og Aalborg, hvor der også er skaleret op over de seneste år.



"Vi har haft en stor vækst siden vi startede i Danmark i 2004 med 650 ansatte (efter købet af Bonus Energy fra Brande, red.), og selv efter den her lukning vil vi være flere, end vi var for et år siden," fortæller Michael Hannibal.



Der er dog ikke nye arbejdspladser klar på de større fabrikker til de snart opsagte medarbejdere. Det behov afhænger af den fremtidige ordreindgang. Der er dog heller ikke nye planer om at skære ned på de steder, siger Siemens-ledelsen, der for nylig afskedigede 150 i Aalborg.



"Vi forventer at kunne fastholde vores medarbejdere i Danmark, selv om væksten sker ude i verden. Selv når vi åbner en vingefabrik i Egypten eller Marokko, så giver det eksempelvis arbejde til vores danske fabrik, hvor vi laver møllehuse."



"Så vi forstærker vores hovedlokationer i Danmark i Brande og Aalborg, hvor vi kan lave konkurrencedygtig produktion, som vi forventer at beholde, og så laver vi for eksempel de lange vinger, der er dyre og tunge at transportere, ude i verden," siger Michael Hannibal.



Siemens har efter lukningen i Engesvang omkring 8000 medarbejdere i Danmark, hvoraf cirka 6500 er ansat i vindmølleforretningen.



Siemens indtog Danmark, da man i 2004 købte det daværende Bonus Energy. Dengang havde man 650 ansatte.



På fabrikken i Engesvang kunne man producere vinger med en længde på 49 eller 53 meter, mens man i Aalborg kan klare vinger på 75 meter.



Samtidig er der ingen malehal i Engesvang. Det er der i Aalborg, hvor der også er plads til at udvide med nye produktionshaller.



Efter at varslingen af fyringerne er foretaget onsdag følger 21 dages forhandlinger med fagforeninger og tillidsrepræsentanter.



/ritzau/FINANS