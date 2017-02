For tredje gang på lidt over 14 dage har fodboldklubben Lyngby fået tilført kapital. Det meddeler klubben på sin hjemmeside.



Som tidligere varslet har hovedaktionæren, Hellerup Finans A/S, skudt flere penge i klubben fra Alka Superligaen.



Endnu en gang lyder beløbet på 1,5 millioner kroner, som det også var tilfældet 6. februar, mens Lyngby 30. januar blev tilført 4,2 millioner kroner.



"Vi har i dag (onsdag, red.) tilført halvanden million kroner yderligere til Lyngby Boldklub, og vi kommer til at tilføre endnu mere kapital igennem februar."



"Kapitaltilførslen sker for at sikre ro omkring klubben, samtidig med at vi skaber et endnu bedre økonomisk fundament under klubben."



"På den måde kan den positive udvikling af boldklubben fortsætte," siger Torben Jensen, der er bestyrelsesformand i Lyngby Boldklub A/S.



Lyngby meddeler, at der stadig er forhandlinger i gang med potentielle nye hovedaktionærer, der skal skyde penge i klubben.



/ritzau/