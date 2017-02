Danske Bank: Genmabs Darzalex har kurs mod blockbuster-status

Genmabs kræftmiddel Darzalex er i solid fremgang og har kurs mod at nå et årligt salg på 1 mia. dollar - også kendt som blockbuster-status.



Det vurderer Danske Bank, der forud for biotekselskabets regnskab i næste uge løfter kursmålet for aktien til 1675 kr. fra 1525 kr. og gentager sin købsanbefaling.



Danske Bank peger på, at fokus i aktiemarkedet retter sig mod, hvorvidt Darzalex også kan blive brugt til behandling af visse former for lymfekræft, hvilket vil kunne øge patientgruppen. I dag er midlet godkendt til behandling af knoglemarvskræft.



Desuden ser banken frem mod de næste studieresultater med midlet Tisotumab, der i øjeblikket er under udvikling og som ifølge Danske Bank kan være den næste blockbuster for Genmab.



Genmab-aktien stiger onsdag 0,4 pct. til 1434 kr.



Genmab kommer onsdag i næste uge med årsregnskab.



/ritzau/FINANS