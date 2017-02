Genmab-rival føjer endnu et patent til søgsmål

Relateret indhold Tilføj søgeagent Genmab Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Genmab

Det tyske biotekselskab Morphosys, som mener at have ret til en bid af Genmabs succesfulde kræftmiddel Darzalex, har tilføjet endnu et patent til et søgsmål, som blev anlagt sidste år.



Det skriver selskabet i en meddelelse.



/ritzau/FINANS