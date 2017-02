Chr. Hansen-rival sparer sig til højere indtjening

Det hollandske selskab DSM, der er konkurrent til danske Chr. Hansen, har haft fremgang sidste år, hvor en kombination af højere salg og besparelser sikrede en bedre indtjening.



Selskabet havde sidste år en omsætning på 7920 mio. euro, hvilket var en fremgang på 4 pct. i forhold til 2015, hvis man renser for valutakurser. I de sidste tre måneder af 2016 lød den organiske vækst på 5 pct.



Cirka to tredjedele af omsætningen kommer fra forretningsdivisionen, Nutrition, og selskabet fremhæver en god udvikling inden for både kosttilskud til mennesker og dyr. DSM skriver, at væksten har været højere end i markedet generelt.



Længere nede i regnskabet var der endnu højere fremgang, da driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, steg med 17 pct. sammenlignet med 2015 til 1262 mio. euro. Ifølge Bloomberg er resultaterne nogenlunde på linje med forventningerne.



Det er blandt andet et spareprogram på 250-300 mio. euro, som blev sat i søen i 2014, der har forbedret lønsomheden.



For det kommende år venter selskabet en høj encifret vækst i driftsoverskuddet, EBITDA.



/ritzau/FINANS