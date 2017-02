Heineken overrasker positivt på salget trods svagt Østeuropa

Relateret indhold Tilføj søgeagent Heineken

Mellemøsten

Carlsberg Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Carlsberg

Heineken

Det hollandske bryggeri Heineken, som blandt andet konkurrerer med Carlsberg, har landet et lidt bedre salg end ventet i 2016.



I 2016, der er offentliggjort regnskab for onsdag morgen, ramte Heineken en samlet omsætning på 20,8 mia. euro. Det var en smule over de 20,6 mia. euro, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet for 2016.



For året landede selskabet en justeret driftsindtjening på 3,54 mia. euro, hvilket var en anelse højere end de 3,47 mia. euro, som analytikerne havde sat næsen op efter.



Ifølge Heineken har bryggeriet især nydt godt af vækst i markederne Amerika, Asien samt Stillehavsområdet og Europa. Derimod var der svagere volumener i Afrika, Mellemøsten og Østeuropa.



"Udviklingen i vigtige europæiske markeder var god, og resultaterne i Vietnam og Mexico har været stærke. I Afrika, Mellemøsten og Østeuropa fortsatte markedsforholdene med at være hårde - især i Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo og Rusland."



"Eksklusive større uforudsete makroøkonomiske og politiske forhold såvel som effekterne af de foreslåede opkøb i Brasilien og Storbritannien forventer vi fortsat en øget margin i 2017 i tråd med vores tidligere forventninger," siger administrerende direktør Jean-François van Boxmeer i regnskabet.



For 2017 venter Heineken at levere både organisk salgsvækst og indtjeningsvækst. Det er til trods for, at selskabet venter fortsat volatile økonomiske forhold - herunder en negativ indflydelse fra valutaudsving sammenlignet med 2016.



/ritzau/FINANS