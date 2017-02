Toshiba-aktien fortsætter ned efter store nedskrivninger

Relateret indhold Tilføj søgeagent Toshiba Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Toshiba

Store problemer ramler ned over den japanske industrikoncern Toshiba, som står foran et gigantisk underskud. Formanden har forladt selskabet, og det får aktien til at falde videre onsdag i Tokyo.



Toshiba-aktien falder onsdag 7,5 pct. og udbygger dermed tirsdagens fald på mere en 9 pct.



Tirsdag efter børslukning t på Tokyo-børsen meldte selskabet, at det venter at komme ud af 2016 med et underskud på 390 mia. yen - eller 24 mia. kr. - og det er det, der er med til at presse kursen i onsdagens handel.



Det sker som følge af en nedskrivning på cirka 700 mia. yen - eller 43 mia. kr. - i den del af selskabet, der producerer udstyr til atomkraftværker. Problemerne relaterer sig til opkøbet af amerikanske Westinghouse i 2006, der ikke har kunnet fremvise så gode resultater som ventet.



Toshiba fortalte desuden tirsdag, at Shigenori Shiga stopper som formand for det japanske konglomerat, der ud over atomudstyr også producerer forskellige former for elektronik - blandt andet computere.



Toshiba har også meddelt, at det måske vil sælge majoriteten eller måske endda hele selskabets chipvirksomhed, og at det skal mødes med selskabets banker i løbet af onsdagen.



/ritzau/FINANS