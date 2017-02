ALK-Abelló-aktionærer skal på selskabets ordinære generalforsamling stemme om en tiltrædelsespakke til selskabets nytilkomne topchef, Carsten Hellmann.



Af indkaldelsen til generalforsamlingen, der afholdes den 15. marts, fremgår det, at bestyrelsen har stillet forslag om, at Carsten Hellmann modtager en tiltrædelsespakke på samlet 10,8 mio. kr.



Tiltrædelsespakken består af en kontantbonus på 1,5 mio. kr. samt mulighed for tildeling af aktieoptioner og betingede aktier på samme vilkår som den tidligere direktør, Jens Bager, der ikke længere deltager i programmerne.



Derudover tilbydes Carsten Hellmann tildeling af yderligere 17.068 optioner til en kurs på 924 kr. De optioner vil modnes den 1. januar 2018 og udløber den 1. januar 2024, fremgår det.



