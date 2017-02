Fransk bilfabrikant overvejer opkøb af Opel

Relateret indhold Artikler

Den franske bilfabrikant PSA Group, der står bag Peugeot og Citröen, overvejer at opkøbe mærkerne Opel og Vauxhall, der er blandt datterselskaberne til den amerikanske bilmastodont General Motors (GM).



- Vi undersøger mulighederne for at opkøbe Opel og Vauxhall, siger en PSA-talsmand tirsdag.



Opel sælger sine biler under navnet Vauxhall i Storbritannien.



Overvejelserne om det mulige opkøb kommer efter endnu et dårligt årsregnskab fra GM vedrørende deres europæiske mærker.



I 2016 tabte GM 257 millioner dollar på dem, og det er sekstende år i træk, at firmaet tabte penge i Europa.



Det store tab i 2016 skyldes blandt andet brexit-afstemningen i Storbritannien og den efterfølgende svækkelse af det britiske pund.



I alt har GM nu tabt, hvad der svarer til mere end 15 milliarder dollar på deres europæiske mærker siden 2000.



GM håber dog, at regnskabet kan gå i nul i 2018.



PSA Group har hovedsæde i Paris og er blandt de største bilfabrikanter i Frankrig. Kun Renault solgte flere biler i Frankrig i 2016.



/ritzau/AFP