Når ambitionen er at vokse 15 pct. om året i et marked med begrænset vækst, så er opkøb en nødvendig vej for at kunne leve op til målsætningen.



Det er meldingen fra tekstilvirksomheden Gabriel, der få måneder efter sit seneste opkøb allerede har øjnene rettet mod nye muligheder.



- Vi kigger hele tiden på opkøbsmuligheder for at kunne leve op til vores vækstambitioner, og vi ser løbende på, hvilke virksomheder der kunne være relevante for os, siger administrerende direktør Anders Hedegaard Petersen.



Gabriels primære forretningsområde er at producere og sælge tekstiler, og de største kunder laver kontormøbler til virksomheder.



Et nyt opkøb skal som udgangspunkt kunne give mersalg til eksisterende kunder.



- Vores opkøbsstrategi går på at finde opkøb inde for vores kerneforretning. Så det skal være serviceydelser til den kundebase, vi allerede kender. Det er det primære, siger Anders Hedegaard Petersen.



Det vil enten være produkter inden for tekstilområdet eller til selskabets forretningsområde Furnmaster, som dækker over syning, polstring og montering af møbler.



LAVERE MARKEDSVÆKST



Gabriel har størstedelen af sit salg i Europa, og ambitionen om at vokse 15 pct. om året skal ses i lyset af en markant lavere markedsvækst generelt.



- Vi ser et stabilt, men let voksende totalmarked i Europa, der vokser lidt under 5 pct. om året, siger Anders Hedegaard Petersen.



Gabriels seneste opkøb var den britiske virksomhed Screen Solutions, der blev opslugt for små 40 mio. kr. i slutningen af 2016.



Selskabet producerer skærmvægge, som typisk bliver brugt til at opdele kontorlandskaber, og det primære formål med handlen var at kunne tilbyde en bredere palet af produkter til eksisterende kunder.



Gabriels seneste regnskab, der blev offentliggjort i sidste uge, var påvirket af opkøbet.



I første kvartal, der dækker over de sidste tre måneder af 2016, steg omsætningen godt nok til 117 mio. kr. fra 95,3 mio. kr., mens driftsoverskuddet, EBIT, kun steg med 0,2 mio. kr. til 8,4 mio. kr.



For hele året er forventningen fortsat en vækst på 20 pct. i omsætningen, hvor 10 pct. er organisk, mens de sidste 10 pct. kommer fra opkøbet af Screen Solutions.



Til gengæld ventes overskuddet før skat kun at vokse 0-5 pct. - blandt andet fordi der har været omkostninger til opkøbet.



På aktiemarkedet har Gabriel været en sand væksthistorie, hvor aktien de seneste fem år er steget med 446 pct. Selskabets markedsværdi lyder på cirka 1100 mio. kr.



/ritzau/FINANS