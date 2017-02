Mærsk vil sætte fut i online containerbooking efter Alibaba-forsøg

A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, har haft gode erfaringer med sit testprogram med kinesiske Alibaba, der lader kunder reservere containerplads online mod et depositum.



Og derfor vil selskabet sætte alle sejl ind på mere vækst på området, der blandt andet skal sikre flere mindre kunder til verdens største containerrederi.



Det skriver Bloomberg News.



I december introducerede Maersk Line og Alibaba tjenesten Cangweibao, som altså er er et online bookingsystem til containere. Og det har indtil nu været så stor en succes, at flere lignende partnerskaber kan komme på tale.



- Digitalisering er trenden fremadrettet, og vil vil fortsætte med at investere i det. Vi skal løfte investeringerne på området og blive leder på området for digitalisering af shippingprocessen, siger Mike Fang, der er topchef for de kinesiske aktiviteter hos Maersk Line, til Bloomberg News.



Han vil dog ikke uddybe yderligere eller sætte navn på eventuelle partnere.



/ritzau/FINANS