Peugeot kan være på vej mod at købe bilmærker af General Motors

Den franske bilproducent PSA Group, der ejer Peugeot og Citroën, kan være på vej mod et køb af amerikanske General Motors' europæiske forretning.



Der er tale om et køb af bilmærkerne Opel og Vauxhall på det europæiske marked, skriver Bloomberg News med henvisning til kilder tæt på virksomheden.



Ifølge nyhedsbureauet kan en aftale falde på plads inden for de nærmeste par uger, men aftalen kan dog stadig nå at glippe. Der er ikke nævnt nogen pris.



Et køb af de to bilmærker vil betyde, at PSA Group får en markedsandel på 16 pct. på det europæiske marked.



PSA Group og General Motors havde i 2013 et kortvarigt samarbejde i Europa, men den amerikanske bilproducent brød hurtigt ud af aftalen, da der ikke var så mange besparelser at hente som forventet.



Hverken General Motors eller PSA Group har kommenteret rygtet.



/ritzau/FINANS