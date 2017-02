Norwegian vil flyve endnu mere til sommer fra Kastrup

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Efter sin cementering som Kastrup Lufthavns næststørste flyselskab efter SAS skruer Norwegian nu op for flyrejser til flere europæiske destinationer.



Det skriver branchesitet Check-in.dk.



Ovenpå 2016, hvor det norske lavprisselskab for første gang formåede at flyve med mere end fem mio. passagerer, vil Norwegian øge kapaciteten med 33 ugentlige afgange i dette års sommertrafik fra Kastrup.



- Der er hård konkurrence om passagerne, men den kraftige opjustering i ruteprogrammet viser med alt tydelighed, at vi er klar til at konkurrere, siger informationschef Daniel Kirchhoff fra Norwegian i Danmark til check-in.dk.



Særligt de spanske destinationer bliver prioriteret, så man til sommer flere dage om ugen vil kunne flyve to gange til Mallorca og tre gange til Mallorca. Også Tenerife, der normalt kun er en vinterrute, vil blive tilgængelig den kommende sommer.



Derudover vil der blive tilføjet en ekstra daglig afgang til de nordiske hovedstæder Oslo, Stockholm og Helsinki.



/ritzau/FINANS