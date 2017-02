Rejsearrangør kæmper stadig med driften trods løftet salg

Relateret indhold Artikler

Den tysk-engelske rejsearrangør TUI, der er en af verdens største aktører inden for fritidsrejser, kæmper stadig med underskud på driften men har til gengæld set en positiv udvikling i både driftsindtjening og omsætning i første kvartal af 2016/17.



Ud af perioden kommer rejsevirksomheden med en omsætning på 3,3 mia. euro, hvilket er lidt bedre end de 3,2 mia. euro, som selskabet hentede hjem i indtægter i første kvartal af 2015/16.



I regnskabet, der er offentliggjort tirsdag morgen, forklarer TUI, at det især har nydt godt af en positiv udvikling i den nordiske region, sine RIU-hoteller samt cruiseaktiviteterne.



På driften noterede TUI i det indeværende regnskabsårs første kvartal et underliggende tab på EBITA-niveau på 60,3 mio. euro, hvilket var en fremgang sammenlignet med samme periode året før, hvor der blev tabt 80,4 mio. euro.



I forbindelse med regnskabet fortæller selskabet desuden, at det sælger sin "adventure-travel" division Travelopia til kapitalfonden KKR for 381 mio. euro.



Sammen med regnskabet for første kvartal af 2016/17 fastholder TUI sine forventninger til helåret, hvor der fortsat ventes en vækst i det underliggende EBITA-niveau på minimum 10 pct.



/ritzau/FINANS