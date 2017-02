Relateret indhold Tilføj søgeagent Rolls-Royce

Det britiske selskab Rolls-Royce, der primært laver flymotorer, kom ud af 2016 med et gigantisk underskud som følge af store nedskrivninger.



Selskabet har nedskrevet for 4,4 mia. pund på derivater, som dog ikke har nogen finansiel effekt, og har derudover måtte spise en bøde på 0,7 mia. pund fra en sag om korruption.



På bundlinjen betyder nedskrivningen et minus på 4,6 mia. pund i 2016 mod et plus på 160 mio. pund i 2015. I danske kroner svarer underskuddet til cirka 40 mia. kr.



Det ordinære overskud før skat blev rapporteret på 913 mio. pund mod ventet 685 mio. pund i følge estimater fra Bloomberg News. Det rapporterede overskud før skat blev et underskud på 4,6 mia. pund mod et overskud på 160 mio. pund i 2015.



Bildelen hos Rolls-Royce blev udskilt som selvstændigt selskab i 1973 og er i dag ejet af tyske BMW.



