Lego Fonden skal finde ny direktør

Lego Fonden er på udkig efter ny direktør. Den hidtidige, Hanne Rasmussen, har valgt at stoppe af personlige årsager.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Hanne Rasmussen har været ansat i fonden siden 2015, hvor hun blandt andet har haft til opgave, at udbrede Legos filosofi om læring gennem leg.



Det gør fonden ved at støtte projekter verden over. Pengene får fonden fra koncernen Lego, som fonden ejer 25 pct. af. De resterende 75 pct. ejer Kirk Kristiansen-familiens pengetank Kirkbi.



Fonden er blandt landets 10 største. Ved udgangen af 2015 havde Lego fonden en balance på omkring 10 mia. kr.



Indtil der bliver fundet en ny afløser vil Kasper Ottosson Kanstrup indtage pladsen som direktør.



