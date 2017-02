Finanshus Kursmål før Kursmål efter Anbefaling før Anbefaling efter Danske Bank 375 390 Køb Køb Jefferies 375 400 Køb Køb Nordea 380 385 Køb Køb Handelsbanken 395 410 Køb Køb Kepler Cheuvreux 360 380 Køb Køb Stifel 329 342 Hold Hold Morgan Stanley 420 430 Overvægt Overvægt

Ovenpå et solidt regnskab fra DSV fredag er investorer og analytikere fortsat glade for den danske transportvirksomhed. Således er der stadig flere finanshuse, der hæver kursmålet på aktien.Senest har Stifel hævet kursmålet på aktien til 342 kr. fra 329 kr. og Morgan Stanley hæver kursmålet til 430 kr. fra 420 kr. ifølge data fra Bloomberg News. Begge finanshuse gentager deres anbefaling, der er henholdsvis "hold" og "overvægt".Der nuværende kursniveau er på 351,50 kr., som de fleste analytikeres kursmål ligger et stykke over.Selskabet kom ud af fjerde kvartal med et plus på 929 mio. kr., når man ser på driftsoverskuddet før særlige poster.Det var næsten som ventet, da aktieanalytikerne ifølge Ritzau Estimates havde ventet et overskud på 930 mio. kr. i kvartalet. I forhold til samme periode året før er det en fremgang fra 749 mio. kr.Analytikernes opdaterede kursmål efter DSV's årsregnskab for 2016:Kilder: Bloomberg News og finanshusene selv/ritzau/FINANS