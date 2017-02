William Demant-rival vokser med fremgang i USA og Europa

Det australske selskab Cochlear, der er konkurrent til danske William Demant og samarbejdspartner med GN Group, har haft fremgang i første halvår, hvor resultaterne er hjulpet af medvind på valutasiden.



Cochlear løftede salget med 9 pct. til 604,4 mio. australske dollar i første halvår, der løb til og med udgangen af december, mens driftsoverskuddet blev forbedret med hele 19 pct. til 156,4 mio. australske dollar. Renset for udsving i valutakurser var fremgangen i salget på 4 pct.



Salget af cochlear-implantater, der er et i øret inopereret høreapparat, steg med 10 pct. i første halvår. Implantaterne udgør langt størstedelen af selskabets omsætning.



Cochlear fremhæver selv et godt salg på de modne markeder i USA og Vesteuropa samt pæne resultater på vækstmarkederne i Indien, Kina, Latinamerika samt Øst- og Centraleuropa.



Selskabet skriver desuden, at markedet har taget godt imod produktet Kanso, hvilket har overgået forventningerne og medvirket til øgede markedsandele.



Mens William Demant er konkurrent til Cochlear via sin forretningsdivision Oticon Medical, har GN omvendt et samarbejde med Cochlear, der blev indgået i slutningen af 2015.



Cochlear fastholder forventningerne til hele regnskabsåret, som lyder om en vækst på bundlinjen på 10-20 pct.



Forventningerne dækker blandt andet over "en fortsat stærk vækst i antallet af solgte enheder", skriver selskabet i regnskabet.



/ritzau/FINANS