Toshiba-aktie styrtdykker efter udskudt årsregnskab

Aktierne i Toshiba styrtdykker efter det japanske konglomerat tirsdag overraskende udskød fremlæggelsen af sit årsregnskab.



Det skriver Bloomberg News.



"På indeværende tidspunkt har vi intet at fremlægge. Vi melder ud, når vi er klar," sagde selskabets talsperson Seiji Ishibasbhi.



Toshiba-aktien er faldet 9,5 pct. efter udsættelsen af regnskabet, og selskabet har i samme ombæring undladt at oplyse et andet tidspunkt til fremlæggelsen.



Konglomeratet gør sig klar til at fremlægge nedskrivninger på op til 700 mia. yen, der svarer til 42,6 mia. kr., skriver Bloomberg.



Bloomberg skriver endvidere, at avisen Nikkei tidligere har skrevet, at Toshiba muligvis ikke ville kunne overleve som selvstændig virksomhed.



