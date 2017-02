Relateret indhold Tilføj søgeagent Carlsberg

Bryggeriet Carlsberg går efter at udbygge sin position på det indiske marked, og det danske selskab har i den forbindelse indgået to nye produktionsaftaler, der skal styrke salget af Elephant og Tuborg Strong.



Det skriver flere indiske medier.



De to produktionsaftaler er indgået med Lilasons Industries i staten Maharashtra og Pali Hills Breweries i staten Jharkand, og det skal bygge yderligere på det voksende indiske marked hos Carlsberg, der sidste år gav sorte tal på bundlinjen efter et nulresultat i 2015 og et underskud i 2014.



Det indiske marked er vigtigt for Carlsberg, understregede bryggeriets topchef, Cees 't Hart, i forbindelse med årsregnskabet for 2016 i sidste uge.



"Vi er disciplinerede og er nu på vej til delstaten Karnataka (bryggeriets ottende bryggeri i Indien, red.). Er det succesfuldt, tager vi en ny stat," sagde koncernchefen efter regnskabet til Ritzau Finans.



