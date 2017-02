Det sociale medie Snapchat kan få modvind på børsen i USA. Faldende daglige tilmeldinger og hård konkurrence har fået flere investorer til at bekymre sig om selskabets fremtid.



Det skriver the Wall Street Journal.



Selvom Snapchat er populær blandt unge brugere, så køber investorerne ikke hypen.



Ved en børsnotering kan selskabets værdi runde de 25 mia. dollar, hvilket vil være den største børsnotering i USA siden Alibabas i 2014. Den høje vurdering bekymrer investorerne og eksperterne.



Blandt andet skuffer antallet af daglige brugere på det sociale medie, konkurrenten Facebooks seneste aktienedtur samt Snapchats grundlæggeres vedholdende krav om næsten fuld kontrol over selskabet.



- Det er ikke Facebook, og jeg tror heller aldrig, at det vil blive som Facebook, siger Nabil Elsheshai, senioranalytiker hos Thrivent Financials, til the Wall Street Journal.



Hvis man måler på antal handler og volumen var 2016 det sløveste år for amerikanske børsnoterede tech-virksomheder siden 2009, ifølge Dealogic.



/ritzau/FINANS