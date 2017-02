Betalingsekspert: Nets vinder mobilbetalingskrigen i detailhandlen

Danske Bank har afbrudt samarbejdet om et mobilt dankort med Nets og har dermed sat gang i kampen om at udvikle den løsning, der vinder forbrugernes gunst.



Men ifølge Henning N. Jensen, der er seniorpartner i konsulentvirksomheden Pluscon, har Nets allerede vundet krigen i detailhandlen.



- Jeg har ingen tvivl om, at dankortet, som vi kender det, vinder i butikkerne. Det kan også gælde det mobile dankort, men det ved vi ikke, hvordan ser ud endnu, siger Henning N. Jensen.



- Når man ser, hvordan Nets har indført kontaktløs betaling på blot 18 måneder, og det nåede 15 pct. af alle transaktioner i december 2016, så er det en ganske betydelig succes. Når de kan det, vil de også kunne tage det næste skridt med et mobilt dankort – men det tager nok også 18 måneder, siger Henning N. Jensen.



For selv om Nets måske kan udvikle et mobilt dankort, som en lignende løsning fra Mobilepay ikke kan konkurrere med, mener Henning N. Jensen alligevel, at den løsning ikke nødvendigvis er garanteret at vinde solidt indpas hos de danske forbrugere.



- Bare fordi man udvikler og lancerer appen, så betyder det på ingen måde, at den derfra vil eksplodere. Det kommer til at tage lang tid med test og træning, der skal gennemføres. Samtidig har forbrugerne vænnet sig til det kontaktløse dankort og synes, at det er nemmere, siger Henning N. Jensen.



Ifølge hans beregninger vil der blive foretaget 300 mio. transaktioner med Nets' kontaktløse dankort i løbet af 2017.



Det er dog ikke forbrugernes adfærd, men derimod detailhandlen, der for alvor holder Mobilepay for døren i butikkerne. Henning N. Jensen oplyser, at Mobilepaytransaktioner kan koste op til fem kroner, og at butikkerne for disse betaler 1 pct. af deres omsætning.



- Den største årsag til, at butikkerne ikke er så glade for Mobilepay, er de høje priser. Nets er bakket op af Dansk Erhverv, Dansk Supermarked og Coop. Så kan man næsten ikke få større opbakning fra detailhandlen, siger Henning N. Jensen og forklarer:



- Opbakningen skyldes selvfølgelig, at det er dyrere for dem at tage Mobilepay. Derfor vil de gøre, hvad de kan for at fremme Nets' mobile dankort.



Butikkerne i detailhandlen betaler nemlig et fast abonnement for Nets' tjenester, uanset om forbrugerne måtte lave disse transaktioner med chip, kontaktløst eller mobilt.



Det er dog ikke fordi, at Mobilepay kommer til at gå nedenom og hjem, mener Henning N. Jensen.



- Jeg tror, at Nets' dankort kommer til at vinde i butikkerne, men Mobilepay kommer til gengæld til at vinde mange andre steder. Se bare på de private konto-til-konto-transaktionerne, hvor Mobilepay bankede Swipp ud af banen, inden de kom i gang, siger han og fortsætter:



- Så Mobilepay vinder nogle steder og Nets andre steder. Dankortet vinder, hvor det altid har været stærkest - i butikkerne, siger Henning N. Jensen.



/ritzau/FINANS