Nyt mobilselskab vandt over de store spillere i 2016

Plenti blev det mobilselskab der i 2016 fik flest nye private kunder. Mobilselskabet, der gik i luften i marts sidste år, har i 2016 trukket 50.000 nye privatkunder til og slår de store etablerede teleskaber.



Det skriver Jyllandsposten Erhverv.



Plentis kundetiltrækning er på niveau med TDC-gruppens, der melder om 54.000 nye kunder. Dog var 10.000 af dem erhvervskunder. Selskaberne 3 og Telenor hentede henholdsvis 47.000 og 36.000 nye kunder hjem. Telia blev årets taber med et fald på 38.000 kunder i 2016.



Det nystartede mobilselskab er efter ni måneder i branchen halvvejs mod selskabets målsætning for de to første år.



- Jeg synes faktisk, at det går ret fornuftigt. Vi er et lille skridt foran vores målsætning om at nå 100.000 kunder i år og en omsætning på 100 mio. kr., udtaler selskabets direktør og medstifter, Peter Mægbæk, til Jyllands-Posten Erhverv.



Plenti har nu omkring én pct. af mobilabonnementerne i Danmark, der i alt tæller omkring syv mio.



/ritzau/FINANS