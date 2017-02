Relateret indhold Tilføj søgeagent Saab Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Saab

Saab-koncern, der udvikler og sælger avancerede maskiner til forsvarsmarkedet, har blandt andet på grund af en udskudt kæmpeordre måttet skuffe markedet med sine resultater for fjerde kvartal 2016.



I perioden ramte den svenske koncern en omsætning på 9,02 mia. svenske kr., hvilket var lavere end de 9,39 mia. svenske kr., som analytikerne ifølge Bloomberg News havde sat næsen op efter.



I regnskabet for 2016, der er offentliggjort mandag morgen, forklarer Saab, at ordreindgangen var noget lavere end ventet, da en stor ordre inden for luftbårne overvågningssystemer var udskudt indtil januar 2017.



På grund af det lavere end ventede salg har koncernen også måttet skuffe markedets forventninger til driftsindtjeningen, der i fjerde kvartal viste et plus på 960 mio. svenske kr. Det var mindre end de 1,13 mia. svenske kr., som analytikerne ventede ifølge Bloomberg News.



For 2017 venter Saab at kunne levere en forbedret ordinær driftsmargin sammenlignet med 2016, ligesom salget ventes at vokse hurtigere i forhold til koncernens egne langsigtede finansielle målsætninger.



/ritzau/FINANS