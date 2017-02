Teleselskabet 3 bliver afpresset: Trues med at udlevere oplysninger om kunder

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hi3G Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Hi3G

Opdateret - kl. 8.19 - Teleselskabet 3 bliver i øjeblikket afpresset af kriminelle, der truer med at udlevere oplysninger om teleselskabets kunder.



De kriminelle kræver et større millionbeløb for ikke at offentliggøre oplysningerne, som efter sigende drejer sig om en lille del af 3’s kundebase.



Sagen er overdraget til politiet, som nu efterforsker sagen.



Afpresningen begyndte natten til fredag, og virksomheden vurderer, at truslen er reel.



”Det er første gang i virksomhedens historie, at vi er udsat for denne type af kriminel adfærd. Jeg vil gerne slå fast, at vi hos 3 naturligvis ikke medvirker til at forhandle med kriminelle,” siger Sidsel Rosendal Olsen, kundedirektør hos 3, i en pressemeddelelse.



3 ved endnu ikke, hvordan de kriminelle er kommet i besiddelse af oplysningerne.



Teleselskabet 3 har ca. 1,2 mio. kunder, men man regner med, at gerningsmændene er kommet i ulovlig besiddelse af oplysninger om ca. 3.600 kundenumre.



Det vurderes samtidig, at der er tale om oplysninger som navn, adresse og cpr-nummer, men ikke bankoplysninger eller pinkoder. Oplysningerne er mindst ni måneder gamle.