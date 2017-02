Ford satser mia af kroner i selvkørende bil

Ford planlægger at investere en milliard dollar (knap syv milliarder kroner) over de kommende fem år til produktion af selvkørende biler.



Det skal ske i den nye højteknologiske virksomhed Argo AI, meddelte den amerikanske bilproducent fredag.



Målet er at få udviklet produktionsklare selvkørende biler i 2021.



Argo AI ligger i Pittsburg. Den blev grundlagt af tidligere topingeniører fra Google og Uber. De havde ansvaret for udviklingen af selvkørende biler.



Investeringerne fra Ford vil gøre den store bilproducent til den største aktionær i Argo AI.



Mark Fields, som leder Ford, siger, at investeringerne er i tråd med tidligere udmeldinger om virksomhedens økonomiske strategi.



Når teknologien er fuldt udviklet for Ford, vil den ifølge begge selskaber kunne sælges til andre selskaber.



Ford meddelte i januar, at en planlagt ny fabrik til 11,5 milliarder kroner i Mexico ville blive opgivet til fordel for en styrkelse af produktionen af elbiler i USA.



Ifølge Mark Fields var beslutningen om at opgive den planlagte fabrik i Mexico først og fremmest forårsaget af et fald i efterspørgslen efter små biler.



Ford Motor Company er tidligere blevet stærkt kritiseret af Donald Trump for planerne om at investere i Mexico.



Trump har sagt, at han vil straffe de firmaer, der rykker produktion til Mexico, hvor arbejdskraften er billigere end i USA. De vil komme til at betale en stor straftold, hedder det.



I Detroit har chefer fra både asiatiske, europæiske og amerikanske bilselskaber ifølge nyhedsbureauet AFP længe haft travlt med at fremlægge beviser på, at de fortsat poster penge i den amerikanske økonomi.



/ritzau/Reuters