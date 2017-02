Formue: Stort kurspotentiale i Novo på et års sigt

Novo Nordisk aktien ligget fortsat underdrejet og handles til en meget pessimistisk P/E, som følge af en serie skuffende kvartalsregnskaber.



Det skriver Økonomisk Ugebrev Formue, der dog vurderer, at det er spørgsmål om tid, før markedet begynder at vende blikket mod de langt bedre vækstudsigter for 2018 og årene derefter.



Derfor fastholdes en langsigtet købsanbefaling af aktien og med et 12-måneders kursmål på 350 kr., hvilket giver et potentiale på næsten 50 pct. i forhold til fredagens slutkurs på 241,40 kr.



Tre grunde til kurs-comeback



Ugebrevet vurderer på baggrund af primært tre forhold, at aktien får et stærkt comeback senere på året.



"Vi vurderer, at Novo Nordisk aktien står foran et stærkt comeback senere på året drevet af vores forventning om, at Semaglutid vil opnå FDA-godkendelse i begyndelsen af fjerde kvartal 2017," skriver ugebrevet, der fremhæver, at det opererer med et "peaksale" for Semaglutid på 5 mia. dollar, modsvarende cirka 35 mia. kr.



Desuden venter ugebrevet, at "de stærke tocifrede vækstrater på det globale GLP-1 marked vil fortsætte en rum tid endnu".



"Vi ser desuden Tresiba få yderligere fat i markedet i 2017, og dette vil mere end kompensere for et fortsat salgsdyk i Levemir, vurderer ugebrevet, der også finder det interessant, at salget af GLP-1 fedmemedicinen Saxenda har været så stærkt i 2016."



På basis af disse vurderinger vurderer ugebrevet, at Novo Nordisk aktien bør handles til en 2017 P/E på cirka 22-23 og finder det desuden sandsynligt, at Novo Nordisk vil ramme i toppen af det "guidede" forventningsinterval for 2016.



/ritzau/FINANS