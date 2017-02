Pandora: Fremtidig vækst belønnes ikke

Det store samtaleemne i forhold til Pandora er fortsat omsætningsvæksten, hvor nye konceptbutikker i højere grad bliver nødvendige for at drive ny omsætning. Globalt set er der stadig gode muligheder for butiksåbninger, og derfor ventes væksten ikke at gå i stå de næste par år.



Det skriver Økonomisk Ugebrev Formue.



Ugebrevet sætter et kursmål på 9 mdr.'s sigt til 1050-1100 kr. mod en slutkurs fredag på xxx kr. Ugebrevet vurderer fortsat, at aktien godt kan bære en værdiansættelse over kurs 1000 - "også hvis væksten stabiliserer sig omkring 10 pct. de næste par år."



"Samlet set er der gode vækstmuligheder via nye butikker – i særdeleshed i Asien og Latinamerika, hvor man kun i lille grad er tilstede i dag. Det er dog også klart, at med en større masse bliver kravet til væksten i absolutte tal også større, og det kan naturligvis blive et problem på sigt," vurderer ugebrevet.



Efter ugebrevets vurdering er det dog ikke inden for en overskuelig fremtid.



"Dertil er potentialet i de nye markeder fortsat for store, ligesom vi stadig ser gode optimeringsmuligheder på de mere modne markeder (USA, Europa, Australien), hvor Pandora arbejder aktivt med forhandlernetværket," skriver ugebrevet.



/ritzau/FINANS