Slutspil om Molslinien har principiel betydning

Slutspillet om det tidligere børsnoterede Mols-Linien er i gang. Protestgruppen af kritiske mindretalsaktionærer vil have syns- og skønsmand til at revurdere den tilbudte indløsningskurs fra kapitalfonden Polaris på 60 kr. Afhængig af vurderingsmodel kan kursen komme op over 100-120 kr.



Det skriver Økonomisk Ugebrev Formue.



Mindretalsaktionærerne har i sidste uge anmodet Retten i Aarhus om at udpege en uvildig skønsmand samt fremsendt et såkaldt skønstema.



I det hedder det, at mindretalsaktionærerne ønsker, at en skønsmand skal vurdere værdi af aktierne enten på grundlag af en DCF model - altså med tilbagediskontering af fremtidige betalingsstrømme - eller ved en "peer group" værdiansættelse, hvor man ser på aktienøgletal for sammenlignelige børsnoterede selskaber.



Mindretalsaktionærerne ønsker også, at skønsmanden vurderer betydningen for børskursen af de konkrete udmeldinger, der løbende er kommet omkring blandt andet tvangsindløsning og afnotering.



Professor i børsret, Jesper Lau-Hansen fra Københavns Universitet, siger blandt andet, at det rigtigste ville være at foretage en værdiansættelse, som om selskabet skulle sælges - altså en opgørelse baseret på skøn over værdien af selskabets aktiviteter (multipler eller anden vurderingsmåde).



Ugebrevet vurderer, at afgørelsen vedrørende Mols-Linien i sidste ende kan få stor betydning for det danske aktiemarked.



For det første er der med Mols-Linien sagen allerede gjort op med tidligere praksis omkring, hvornår et børsnoteret selskab kan afnoteres.



- Efter den nye praksis kan børsnoterede selskaber med en storaktionærs stemmeflertal på generalforsamlingen pålægge selskabets bestyrelse at anmode fondsbørsen om en afnotering, skriver ugebrevet, og fondsbørsen skal ifølge ugebrevet som udgangspunkt følge en sådan anmodning.



For det andet er der fastsættelsen af den aktiekurs, der kan sættes af til mindretalsaktionærerne, hvis storaktionæren har opnået 90 pct. af aktiekapitalen.



- Der er næppe tvivl om, at hvis tvangssalg til en aktiekurs, som er bombet ned af først afnotering og dernæst tvangsindløsning, bliver gældende, så stiller det danske aktionærer meget ringe - og i en ekstremt risikofyldt position, vurderer ugebrevet.



/ritzau/FINANS